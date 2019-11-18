В Белоруссии анонсировали качественно новый уровень союза с Россией

В ближайшее время союзнические отношения Москвы и Минска выйдут на качественно новый уровень. С таким заявлением выступил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передает в понедельник, 18 ноября, РИА Новости.

Он уточнил, что это произойдет после запланированного на 19 ноября заседания совета министров Союзного государства, в ходе которого будут обсуждаться согласованные предложения по углублению интеграции двух стран. Работу по их подготовке по поручению президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко ведут кабинеты министров России и Белоруссии.

Кроме того, Макей подчеркнул, что подготовленные предложения направлены в первую очередь на усиление экономического взаимодействия Минска и Москвы.

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Ранее президент Белоруссии выразил сомнения в целесообразности союза с Россией из-за постоянного выдвижения Москвой «новых условий». Из-за них, по словам Лукашенко, в экономике Минск «постоянно что-то теряет и теряет». Кроме того, глава государства пригрозил, что не подпишет ни один документ, который будет противоречить фундаментальным принципам жизни белорусского общества.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с марта. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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