Лукашенко вновь потребовал от России денег

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва должна компенсировать Минску по крайней мере половину расходов по охране совместной с Россией границы. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».

Он напомнил, что, когда на текущей неделе заслушивал отчет пограничного ведомства, в центре внимания был договор с Россией об охране госграницы. По его словам, он не требует от России дополнительных вливаний, но хотел бы, чтобы Москва компенсировала по меньшей мере половину текущих затрат.

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«Я не стану называть эти цифры, чтобы потом меня в России опять, они, знаете, выбирают одно слово и начинают бомбить так, как им хочется», — подчеркнул он. Глава республики отметил, что Белоруссия много тратит на общую с Россией систему противовоздушной обороны, разделение которой оказалось бы затратным для Москвы. Он напомнил, что общая система ПВО была его инициативой.

«Я на это пошел. Мы у них денег не просили. Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники. Хорошо. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Не мы в этом инициаторы», — пояснил он.

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Лукашенко добавил, что он «не бухгалтер» и не собирается считать, сколько страны должны друг другу, однако при необходимости Минск назовет конкретную сумму. «Это стоит недешево», — резюмировал он.

14 ноября Лукашенко предложил подсчитать стоимость всех услуг, которые республика оказывает России. По его мнению, это нужно сделать перед началом следующего этапа переговоров по интеграции двух стран. «Все нужно положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево», — указал он. Белорусский лидер также призвал Россию «не вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы — гиря на ногах».

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