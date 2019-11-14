Лукашенко поручил подсчитать стоимость услуг для России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подсчитать стоимость всех услуг, которые республика оказывает России. Об этом сообщает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, это нужно сделать перед началом следующего этапа переговоров по интеграции двух стран. «Все нужно положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево», — подчеркнул он.

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В качестве примера таких услуг Лукашенко привел покупку у России самолетов Су-30СМ за «свои деньги». Он задался вопросом, почему республика должна платить за вооружение «колоссальные деньги», если она прикрывает Россию на западном направлении. Белорусский лидер призывал Россию «не вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы — гиря на ногах».

«Никакие белорусы не нахлебники, русскому человеку, россиянину, в Белоруссии не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России», — подытожил Лукашенко.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании союзного государства России и Белоруссии обсуждается с марта. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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