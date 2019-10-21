Лукашенко рассказал о спасении союза России и Белоруссии

Когда отношения России и Белоруссии переживали сложные времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Беларусь неотделима от славянских народов. Так уж случилось в последнее время, что Беларусь стала самой славянской страной, внося заметный вклад в сближение наших народов. Мы рассматриваем развитие сотрудничества с вами, со всеми российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений», — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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Он также добавил, что сотрудничество между Белоруссией и Свердловской областью существует и в гуманитарной сфере. Президент вспомнил белорусского музыканта Владимира Мулявина, родившегося в Свердловске (ныне Екатеринбург). По словам Лукашенко, памятник лидеру «Песняров» в Минске стал возможен только благодаря помощи правительства Свердловской области.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия создает различные сдерживающие факторы на пути интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он также отметил, что у Минска возникают проблемы и военно-технического сотрудничества с Москвой, несмотря на общую региональную группировку войск двух стран.

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