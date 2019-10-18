В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучит «довольно странно». Об этом заявил источник в российском Кабинете министров, передает ТАСС.

«Довольно странно слышать подобного рода заявления, поскольку всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Белоруссия наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка евразийского союза», — сказал собеседник агентства.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия создает различные сдерживающие факторы на пути интеграции ЕАЭС. По его словам, у Минска возникают проблемы и военно-технического сотрудничества с Москвой, несмотря на общую региональную группировку войск двух стран.

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