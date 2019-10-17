Лукашенко попросил Россию перестать искать в белорусах врагов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане России не должны смотреть на белорусов как на врагов. Об этом он сказал во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, передает БЕЛТА.

По словам главы белорусского государства, жители его страны не являются врагами, которые повернулись спиной к России. «Этого никогда не было и не будет», — сказал он, добавив, что посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев за время своей работы «не заметил, что Беларусь куда-то развернулась».

Лукашенко подчеркнул, что у Минска нет более близкой страны, чем Россия, у которой в свою очередь нет более близкого союзника, чем Белоруссия.

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При этом он добавил, что разворачиваться Белоруссии некуда, поскольку в Европе Белоруссию «особо не ждут». «Препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика», — добавил он. Поясняя свои слова, белорусский лидер отметил, что страны ЕС не заинтересованы в покупке белорусских товаров и не пускают белорусских производителей на свой рынок. При этом Лукашенко указал, что аналогичные проблемы у Минска есть и в отношениях с Москвой, но выразил надежду, что их удастся решить. «Мы по крайней мере на одном языке разговариваем», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что инцидент с задержанием попавшей под санкции США россиянки Анны Богачевой не может быть связан с «проверкой» отношений России и Белоруссии, подобные рассуждения он назвал конспирологическими. «Здесь целая революция поднялась в связи с допросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в выборы [в США]. Да, вмешивалась в президентские выборы — это я говорю, вмешивалась даже без якобы», — заявил белорусский лидер.

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