Лукашенко призвал поддержать новую украинскую власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководителей стран СНГ поддержать новую украинскую власть. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Говоря о новой власти на Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти на Украине», — заявил он.

Также Лукашенко призвал совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве. «Почему мы не решаем эти вопросы? Не надо создавать ситуацию, когда на помощь нужно звать людей из-за океана: помогите нам решить эти проблемы! Давайте их решать сами и не создавать новые», — считает белорусский лидер.

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Ранее в октябре Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе, которые идут с 2014 года, конфликтом России и Украины. По его мнению, решение конфликта на неподконтрольных Киеву территориях зависит от того, сядут ли Москва и Киев за стол переговоров. Белорусский президент считает, что для мирного урегулирования ситуации стороны должны вместе принимать решения.

7 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом он отметил, что пока «конкретных предложений не было».

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