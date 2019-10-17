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Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске

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Александр Лукашенко

Версии о том, что инцидент с задержанием попавшей под санкции США россиянки Анны Богачевой может быть связан с «проверкой» отношений России и Белоруссии, являются конспирологическими. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщает в четверг, 17 октября, «Sputnik Беларусь».

По его словам, подобная информация является «обычной выдумкой». «Здесь целая революция поднялась в связи с допросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в выборы [в США]. Да, вмешивалась в президентские выборы — это я говорю, вмешивалась даже без якобы», — заявил белорусский лидер.

В то же время он добавил, что «вмешиваться в американские выборы практически нереально». «А если кто-то высказывал свою позицию, то надо прежде всего начинать с меня. (...) Я открыто поддерживал [на тот момент будущего президента США Дональда] Трампа», — заметил глава государства.

Лукашенко также напомнил об инциденте, произошедшем в 2008 году, когда посол США Карен Стюарт по настоянию белорусской стороны покинула Минск, а впоследствии численность всех сотрудников миссии была сокращена вдвое. Президент заявил, что причины подобного решения были связаны с «открытым вмешательством американских дипломатов в белорусскую избирательную кампанию».

16 октября Генпрокуратура Белоруссии опровергла факт задержания Богачевой, которое якобы состоялось накануне. Там уточнили, что к россиянке не применялись «меры процессуального принуждения», а распространение в СМИ сообщений о задержании гражданки России связано с тем, что «представители массмедиа не знают тонкостей» формулировок и значения терминов, используемых силовыми структурами.

О задержании россиянки в Минске стало известно 15 октября. Анна Богачева, сотрудница петербургского «Агентства интернет-исследований», вместе с еще 12 россиянами обвиняется Минюстом США во вмешательстве в американские выборы. Среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Евгений Пригожин, который, как и Богачева, находится под санкциями США. Американские власти связывают «Агентство интернет-исследований» со структурами, имеющими отношение к Пригожину.

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Лукашенко рассказал, что на самом деле случилось с Богачевой Читать дальше: https://sputnik.by/politics/20191017/1043017717/Lukashenko-rasskazal-chto-na-samom-dele-sluchilos-s-Bogachevoy.html
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