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МИД ответил на сообщения о «ярости в Кремле» из-за задержания россиянки в Минске

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Сергей Лавров

Сведения о том, министр иностранных дел России Сергей Лавров связывался со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем по телефону в связи с ситуацией с задержанием россиянки Анны Богачевой, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД, передает в среду, 16 октября, «Интерфакс».

«В ряде Telegram-каналов публикуется классическая дезинформация», — подчеркнул собеседник агентства, отметив, что целью подобных сообщений, вероятно, является «оказание негативного влияния на двусторонние отношения».

В министерстве добавили, что российское посольство в Минске активно занимается поддержкой граждан, а распространение ложных сведений на фоне борьбы с фейками заслуживают «самого серьезного внимания».

Ранее в среду в Telegram-канале «Незыгарь» появился пост, в котором говорилось, что дело с задержанной в минской гостинице Богачевой якобы «вызвало ярость в Кремле», и в него был вынужден лично вмешаться российский президент Владимир Путин. В результате главы МИД провели телефонные переговоры, в ходе которых Лавров обменялся с Макеем «недипломатической нотой и предупредил о последствиях».

15 октября пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла сведения о задержании Богачевой в Минске. Она подчеркнула, что вокруг связанных с Богачевой событий появляются многочисленные интерпретации, как в самой Белоруссии, так и за ее пределами.

О задержании россиянки в Минске стало известно 15 октября. Анна Богачева, сотрудница петербургского «Агентства интернет-исследований», вместе с еще 12 россиянами обвиняется Минюстом США во вмешательстве в американские выборы. Среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Евгений Пригожин, который, как и Богачева, находится под санкциями США. Американские власти связывают «Агентство интернет-исследований» со структурами, имеющими отношение к Пригожину.

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