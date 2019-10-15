Минск отказался выдавать задержанную по запросу США россиянку

Генпрокуратура Белоруссии не увидела оснований для удерживания под стражей с целью последующей выдачи задержанной ранее россиянки Анны Богачевой. Об этом со ссылкой на заявление представителя белорусского ведомства Дмитрия Брылева сообщает «Интерфакс-Запад».

Брылев подтвердил факт задержания, а также то, что на данный момент россиянка освобождена. По его словам, белорусская Генпрокуратура поставила вопрос о прекращении международного розыска Богачевой на территории Белоруссии.

В МВД республики между тем уточняют, что Анна Богачева была задержана в одной из гостиниц белорусской столицы в рамках процедуры, предусмотренной в отношении объявленных в международный розыск лиц. При этом решение о ее дальнейшей судьбе принималось именно в прокуратуре, куда и были переданы все материалы по ее делу.

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В США Богачеву подозревают во вмешательстве в ход американских президентских выборов в 2016 году. О том, что она была задержана в Минске по запросу американских спецслужб, заявил ранее ее адвокат.

Ранее посольство России в Белоруссии сообщило, что Богачева находится на свободе. Информацию о ее задержании подтверждало российское министерство иностранных дел, указывая, что россиянке оказывается консульская помощь. В Госдуме России факт задержания Богачевой назвали предательством со стороны Белоруссии. По словам депутата Виктора Водолацкого, в Москве никому непонятно, почему Минск ведет себя таким образом.

О задержании Богачевой в Минске стало известно ранее 15 октября. Анна Богачева, сотрудница петербургского «Агентства интернет-исследований», вместе с еще 12 россиянами обвиняется Минюстом США во вмешательстве в американские выборы. Среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Евгений Пригожин, который, как и Богачева, находится под санкциями США. Американские власти связывают «Агентство интернет-исследований» со структурами, имеющими отношение к Пригожину.

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