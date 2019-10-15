Москва подтвердила задержание в Минске попавшей под санкции США россиянки

Сотрудница «Агентства интернет-исследований», гражданка России Анна Богачева действительно была задержана в Минске. Об этом заявили в российском МИД, соответствующий пост появился на Facebook-страничке ведомства.

В министерстве заявили, что ситуация находится во внимании посольства России в Белоруссии, кроме того задержанной оказывается консульская поддержка. Адвокат Богачевой утверждает, что ее задержали по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы.

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Анна Богачева — одна из 13 россиян, которых США обвинили во вмешательстве в президентские выборы. Американский Минфин уверен, что в 2014 году с апреля по июнь она была в США и собирала информацию.

Ранее 30 сентября США ввели новые санкции против двоих россиян, трех компаний, яхты и трех самолетов, связанных с «Агентством интернет-исследований» — так называемой «фабрикой троллей», которую обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Создание организации приписывают российскому бизнесмену Евгению Пригожину. Миллиардера СМИ также называют «поваром Путина» и хозяином ЧВК Вагнера.

В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

Следователи утверждали, что «Агентство интернет-исследований» разжигало среди американцев протестные настроения, а русские хакеры, связанные с ГРУ, взломали несколько почтовых ящиков штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем не доказана.

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