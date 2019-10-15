В Госдуме обвинили Белоруссию в предательстве из-за задержания россиянки

Инцидент с задержанием в Минске по запросу США россиянки Анны Богачевой, находящейся под американскими санкциями, демонстрирует предательство со стороны Белоруссии. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Печально то, что некоторые мои коллеги, которые уже подходили ко мне, учитывая, что как раз комитет отвечает за взаимодействие и работу с соотечественниками, что это предательство», — сказал депутат.

По словам Водолацкого, в России никому непонятно, почему Белоруссия ведет себя таким образом. Он заверил, что этой ситуацией вскоре займутся соответствующие структуры. «Анна Богачева должна быть отпущена», — подчеркнул парламентарий.

О задержании Богачевой в Минске стало известно ранее 15 октября. Эту информацию подтвердили в МИД России; член Общественной палаты Александр Малькевич уточнил, что женщину задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, пишет «Интерфакс». Белорусские власти, в том числе КГБ республики, пока не комментировали данный инцидент.

Анна Богачева, сотрудница петербургского «Агентства интернет-исследований», вместе с еще 12 россиянами обвиняется Минюстом США во вмешательстве в американские выборы. Среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Евгений Пригожин, который, как и Богачева, находится под санкциями США. Американские власти связывают «Агентство интернет-исследований» со структурами, имеющими отношение к Пригожину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!