В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиянки в Минске

Россиянка Анна Богачева, находящаяся под американскими санкциями, заявила, что находится на свободе. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте посольства России в Белоруссии. Ранее источник РИА Новости уведомил о ее задержании в одной из минских гостиниц.

В твите указано, что Богачева высказалась по поводу сложившейся ситуации в разговоре с сотрудником консульской службы.

Ранее во вторник информацию о задержании россиянки подтвердили в МИД. В министерстве заявили, что ситуация находится во внимании посольства России в Белоруссии, кроме того задержанной оказывается консульская поддержка. Адвокат Богачевой утверждает, что ее задержали по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы.

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В свою очередь член комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий подчеркнул, что инцидент с задержанием демонстрирует предательство со стороны Белоруссии. По его словам, в Москве никому непонятно, почему Минск ведет себя таким образом. Он заверил, что этой ситуацией вскоре займутся соответствующие структуры.

О задержании Богачевой в Минске стало известно ранее 15 октября. Анна Богачева, сотрудница петербургского «Агентства интернет-исследований», вместе с еще 12 россиянами обвиняется Минюстом США во вмешательстве в американские выборы. Среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Евгений Пригожин, который, как и Богачева, находится под санкциями США. Американские власти связывают «Агентство интернет-исследований» со структурами, имеющими отношение к Пригожину.

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