В администрации Лукашенко опровергли задержание россиянки

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что сведения о задержании россиянки Анны Богачевой в Минске не соответствуют действительности. Об этом она сообщила Telegram-каналу «Подъем».

Эйсмонт подчеркнула, что вокруг связанных с Богачевой событий появляются многочисленные интерпретации, как в самой Белоруссии, так и за ее пределами. «Поэтому в очередной раз заявляю: задержание не проводилось по запросу США — задержания не было вообще!» — сказала она, подчеркнув, что эта информация является «абсолютно точной». Пресс-секретарь белорусского лидера также призвала россиян «никого не бояться» и приезжать в республику.

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Ранее факт задержания россиянки Анны Богачевой подтвердили в Генпрокуратуре Белоруссии. Представитель ведомства Дмитрий Брылев указывал, что впоследствии она была освобождена, поскольку в Минске не увидели оснований для ее удерживания под стражей с целью последующей выдачи. В МВД республики между тем уточняли, что Анна Богачева была задержана в одной из гостиниц белорусской столицы в рамках процедуры, предусмотренной в отношении объявленных в международный розыск лиц.

Кроме того, информацию о задержании гражданки России подтверждало российское Министерство иностранных дел. Там отмечали, что ситуация находится во внимании посольства России в Белоруссии, кроме того задержанной оказывается консульская поддержка. Позже в посольстве сообщили об освобождении Богачевой.

О задержании россиянки в Минске стало известно ранее 15 октября. Анна Богачева, сотрудница петербургского «Агентства интернет-исследований», вместе с еще 12 россиянами обвиняется Минюстом США во вмешательстве в американские выборы. Среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Евгений Пригожин, который, как и Богачева, находится под санкциями США. Американские власти связывают «Агентство интернет-исследований» со структурами, имеющими отношение к Пригожину.

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