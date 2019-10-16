Белорусские силовики опровергли задержание россиянки

Генпрокуратура Белоруссии опровергла факт задержания россиянки Анны Богачевой, которое якобы состоялось накануне. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы ведомства Алексей Стук, передает БЕЛТА.

По его словам, к россиянке не применялись «меры процессуального принуждения». «Она оставалась на свободе», — уточнил Стук. Он считает, что распространение в СМИ сообщений о задержании гражданки России связано с тем, что «представители массмедиа не знают тонкостей» формулировок и значения терминов, используемых силовыми структурами. При этом он допустил, что пресс-службы белорусских ведомств «не совсем доходчиво донесли эту информацию».

Ранее задержание Богачевой опровергли также и в администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Задержание не проводилось по запросу США — задержания не было вообще!» — сказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, добавив, что это абсолютно точная информация.

При этом информацию о задержании гражданки России подтверждало российское Министерство иностранных дел. Там отмечали, что ситуация находится во внимании посольства России в Белоруссии, кроме того, задержанной оказывается консульская поддержка. Позже в посольстве сообщили об освобождении Богачевой.

О задержании россиянки в Минске стало известно ранее 15 октября. Анна Богачева, сотрудница петербургского «Агентства интернет-исследований», вместе с еще 12 россиянами обвиняется Минюстом США во вмешательстве в американские выборы. Среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Евгений Пригожин, который, как и Богачева, находится под санкциями США. Американские власти связывают «Агентство интернет-исследований» со структурами, имеющими отношение к Пригожину.

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