Лукашенко узнал о готовности Евросоюза принять Белоруссию и удивился

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз еще два года назад был готов принять республику в свой состав. Об этом он сказал, выступая на встрече в Академии управления при президенте, передает БЕЛТА.

По его словам, два года назад разведка представила ему подготовленный в Брюсселе закрытый доклад, в котором оценивались перспективы вступления Белоруссии в объединение. Лукашенко утверждает, что в том материале Белоруссия описывалась как «самая продвинутая страна в Восточной Европе и вокруг Евросоюза, готовая без всяких изменений законодательства, еще чего-то вступить в Евросоюз». Президент отметил, что такая характеристика его удивила.

В связи с этим Лукашенко отметил, что даже сохранение в стране смертной казни не стало бы препятствием в общении с Европой. При этом он заявил о готовности отменить высшую меру наказания в случае, если эту идею на референдуме поддержит народ страны.

Материалы по теме Евросоюзное государство Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе

В то же время, говоря о вступлении в Евросоюз, Лукашенко подчеркнул, что ни он, ни его правительство никогда не ставили такой цели. «Но раз задают такой вопрос, значит, он у них сформировался где-то. Действительно, если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами вообще никаких проблем не имели», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей анонсировал «нормальный, полноценный визит» Александра Лукашенко в Евросоюз. По его словам, этот визит может пройти до конца 2019 года.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!