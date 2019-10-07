Белоруссия анонсировала «нормальный визит» Лукашенко в ЕС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей анонсировал «нормальный, полноценный визит» президента республики Александра Лукашенко в Евросоюз. Об этом сообщает «TUT.by».

«Придет время, и съездит. Через некоторое время вы узнаете об этом. Я надеюсь, в этом году мы совершим нормальный, полноценный визит, в том числе на пространство Европейского союза», — заявил он.

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Позиция официального Минска заключается в том, что визит не должен пройти ради визита, повторил глава МИД. «Это наш принципиальный подход, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от этого визита в плане экономического, гуманитарного и другого сотрудничества. Поэтому визит ради визита — не самоцель, мы должны готовить визит, чтобы получить конкретные результаты для Белоруссии и страны-партнера», — подчеркнул Макей.

В июле этого года Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения, не ожидая «каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов». «Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас», — подчеркнул он.

Белорусский лидер также заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил глава республики.

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