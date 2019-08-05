Лукашенко оценил европейские инвестиции в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил беспрецедентную интенсивность развития сотрудничества страны с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Для меня важно с вами встретиться еще и потому, что я просто должен по-человечески вас поблагодарить за то сотрудничество, которое у нас сегодня установилось. Смею заверить, что интенсивность этого сотрудничества и тот уровень, на который вышли, они беспрецедентны», — заявил глава государства.

Материалы по теме Евросоюзное государство Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе

Лукашенко отметил, что объем европейских инвестиций в Белоруссию вырос до 355 миллионов евро за прошедший год. Среди проектов, реализованных с помощью ЕИБ, он назвал реконструкцию транспортной системы страны и содействие в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Президент также дал положительную оценку участию ЕИБ в проектах, связанных с окружающей средой. «Я человек от природы, человек деревенский. Для меня это важнейший аспект», — заявил он.

Ранее Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения, не ожидая «каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов». «Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас», — подчеркнул он.

Белорусский лидер также заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!