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Лукашенко подписал документ об упрощении визового режима с ЕС

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Александр Лукашенко

Белоруссия завершила внутригосударственные процедуры по упрощению визового режима с Евросоюзом. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз. Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий», — сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Соглашение об упрощении визового режима между Белоруссией и ЕС предполагает снижение стоимости визового сбора с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней.

Ранее бывшая глава представительства Европейского союза в Белоруссии Андреа Викторин заявляла, что до введения упрощенного визового режима между республикой и ЕС остался последний шаг. «Мы сделали компромиссное предложение. Я думаю, это будет последний шаг и нам останется завершить процедуру. Как только у нас появится зеленый свет, завершение процедур займет 2-3 месяца с европейской стороны. Не знаю, сколько с белорусской», — говорила она в феврале 2019 года.

Кроме упрощения визового режима с ЕС, Белоруссия также рассчитывает на взаимное признание виз с Россией до конца 2019 года.

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