Названы сроки упрощения визового режима между ЕС и Белоруссией

Глава представительства Европейского союза в Белоруссии Андреа Викторин назвала сроки подписания соглашения об упрощении визового режима между республикой и ЕС. Об этом сообщает БелТА.

По словам Викторин, документ будет подписан до 2 февраля 2020 года — даты, когда вступят в силу изменения в визовый кодекс и шенгенская виза подорожает до 80 евро. «Да, мы подпишем соглашение об упрощении визового режима. Я не могу назвать конкретную дату, но фактически все документы уже подготовлены, и обе стороны проходят необходимые правовые юридические процедуры», — сообщила она.

Викторин также рассказала, что работой над соглашением с обеих сторон занимается специальная комиссия. Предположительно, она завершит свою деятельность до ноября 2019 года.

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Ранее Викторин заявляла, что до введения упрощенного визового режима между Белоруссией и Евросоюзом остался последний шаг. «Мы сделали компромиссное предложение. Я думаю, это будет последний шаг, и нам останется завершить процедуру. Как только у нас появится зеленый свет, завершение процедур займет 2-3 месяца с европейской стороны. Не знаю, сколько с белорусской», — говорила она в феврале 2019 года.

Если правила по упрощению визового режима вступят в силу, то стоимость визы для граждан Белоруссии снизится с 60 евро до 35.

Кроме упрощения визового режима с ЕС, Белоруссия также рассчитывает на взаимное признание виз с Россией до конца 2019 года.

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