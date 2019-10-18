Лукашенко обвинил Россию в сдерживании интеграции ЕАЭС

Россия создает различные сдерживающие факторы на пути интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает агенство БЕЛТА.

«Ведь союз (ЕАЭС — прим. «Ленты. ру») формировался на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и так далее. Этого сегодня нет ни по одному из направлений. И вы знаете, откуда тормоз. И вы, наверное, слышите, когда я на заседаниях почти уже в открытую, без дипломатических формулировок, начинаю называть виновных. Потому что это для нас очень важно», — сказал политик.

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По словам Лукашенко, именно от России исходят различные деструктивные меры ограничения, например, по отношению к белорусским продуктам. Он также отметил, что у Минска возникают проблемы и военно-технического сотрудничества с Москвой, несмотря на общую региональную группировку войск двух стран.

Лукашенко рассказал, что Белоруссия готова создавать новые образцы вооружений, однако для этого ей необходимо закупать часть продукции за рубежом. «Мы ориентированы были в Советском Союзе на российское производство. Нам это не дают. С боем приходится отвоевывать. Конкуренты», — объяснил он. Лукашенко отметил, что именно поэтому Белоруссия пошла на сотрудничество с Китаем в сфере ракетостроения. По его словам, в соответствующем взаимодействии присутствует и со стороны Украины.

ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью является проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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