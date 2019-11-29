Белоруссия напомнила России о договоренностях 1999 года

Президенты России и Белоруссии в 1999 году договорились создать единые парламент и правительство, которым был бы передан ряд управляющих функций с обязательным исполнением. Об этом заявил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко, передает TUT.BY.

По его словам, данная задача сейчас решается сторонами. «Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (Договором о создании Союзного государства от 1999 года — прим. «Ленты.ру») и они не должны меняться», — подчеркнул Семашко.

Он добавил, что сейчас ведется унификация налогового законодательства, формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Семашко рассказал, что из 31 подготовленной дорожной карты интеграции России и Белоруссии 20 карт «абсолютно согласованы» сторонами.

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Посол отметил, что президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко были даны поручения до 7 декабря найти консенсус по оставшимся дорожным картам. «Над этим и работаем. А дальше последнее слово будет за президентами стран. Убежден, задачи будут решены», — сказал Семашко.

1 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о существующих препятствиях для дальнейшего углубления интеграции Москвы и Минска в рамках Договора о создании Союзного государства. По его словам, проблемными вопросами остаются налоговый маневр, сложности в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также цены на газ и нефть.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании союзного государства России и Белоруссии обсуждается с марта. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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