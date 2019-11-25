В России оценили слова Лукашенко о «нашей» Калининградской области

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об ответственности республики за Калининградскую область не имеют негативного подтекста. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Алиханова, белорусский лидер не имел в виду ничего плохого, так как регион и республика имеют тесные связи на всех уровнях. Он также отметил, что со своей стороны может назвать «нашей» и Белоруссию, так как это «братский народ». «Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга», — пояснил губернатор.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия исторически несет большую ответственность за Калининградскую область, чем Москва. Белорусский лидер отметил, что часто использует выражение «не только наша Калининградская область, но и наша Россия».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!