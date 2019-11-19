Минск заявил об отсутствии «тумана» в отношениях с Москвой

В отношениях Москвы и Минска «тумана» нет, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас перед заседанием Совета министров Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 19 ноября.

Румас признался, что из-за сильного тумана «немножко неловко себя почувствовал», когда выходил из самолета. «Это не наши проделки», — пошутил в ответ российский премьер Дмитрий Медведев.

Глава белорусского правительства в свою очередь сообщил, что туман рассеялся при подъезде к подмосковной резиденции его российского коллеги в Горках.

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В ходе заседания Медведев сообщил, что товарооборот между странами сократился на два процента по итогам девяти месяцев. Он выразил надежду на то, что показатели выправятся к концу года.

Перед заседанием Совета стороны пообщались в формате тет-а-тет.

17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в целесообразности союза с Россией. В Кремле заявили, что он выгоден обоим государствам.

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