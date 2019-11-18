Кремль отреагировал на выпад Лукашенко против союза с Россией

Кремль исходит из незыблемости взаимной выгоды от создания Союзного государства России и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сомнения белорусского лидера Александра Лукашенко относительно интеграции двух стран. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 18 ноября.

«Взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — подчеркнул Песков.

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Он также отметил, что эмоциональные формулировки Лукашенко не остались незамеченным в Кремле.

17 ноября Александр Лукашенко выразил сомнения в целесообразности союза с Россией, поскольку Москва, по его словам, постоянно выдвигает новые условия. Он посетовал на то, что из-за этого экономика Белоруссии терпит потери. «Извините, нахрена нужен тогда такой союз?» — цитирует слова президента Рамблер. Лукашенко также добавил, что может выразить свою позицию по этому вопросу «похлеще».

14 ноября Лукашенко предложил подсчитать стоимость всех услуг, которые республика оказывает России. По его мнению, это нужно сделать перед началом следующего этапа переговоров по интеграции.

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