Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского», — считает Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии выразил сомнения в целесообразности союза с Россией из-за постоянного выдвижения Москвой «новых условий». Из-за них, по словам Лукашенко, в экономике Минск «постоянно что-то теряет и теряет». Кроме того, глава государства пригрозил, что не подпишет ни один документ, который будет противоречить фундаментальным принципам жизни белорусского общества.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с марта. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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