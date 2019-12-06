В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории. Об этом «Ленте.ру» заявил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.

По его словам, такой формат общения проходил впервые. «Было очевидно, что надо поговорить со всеми, так как и у развлекательного сегмента нашего телевидения есть своя аудитория, у которой, соответственно, были вопросы к председателю правительства», — объяснил он.

Анастасия Ивлеева Кадр: Life / YouTube

Осипов отметил, что пока рано говорить, будет ли повторен этот формат. Однако, по его словам, в итоге все важные вопросы были затронуты, разговор получился, и журналисты остались довольны общением с Медведевым.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал ежегодное итоговое интервью российским телеканалам 5 декабря.

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