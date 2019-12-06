ВТБ ответил на ролики Навального

Упомянутые в роликах Алексея Навального самолеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК заявили в пресс-службе «ВТБ Лизинг».

В компании пояснили, что бизнес-джеты были ранее проданы сторонним компаниям на рыночных условиях и на основе заключений независимых оценщиков.

В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.

Позднее в правительстве назвали видео Навального «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией». Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов пояснил, что в случае, если кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-то транспортом, то подобные поездки всегда оплачиваются из личных средств.

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