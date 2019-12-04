Симонян иронично отреагировала на пикировку Навального в Twitter

Главный редактор RT Маргарита Симоньян иронично откликнулась на пост в Twitter Алексея Навального, в котором он рассказал о своих впечатлениях после звонка «настоящей Маргариты Симоньян». «Ого, только что нам позвонила настоящая (проверили) Маргарита Симоньян», — отметил Алексей Навальный.

«Вот что бывает, когда **** [обманщик] пропускает прием таблеток. А не надо пропускать таблеточки. Надо их принимать так, как прописал Доктор», — прокомментировала это высказывание Симоньян.

Также журналистка высказалась о словах Навального, что они «для тех, кто все еще сомневается, как эти люди ПРОВЕРЯЮТ все, что они несут».

Через некоторое время Алексей Навальный написал в другом посте, что это была шутка. «Мы так искрометно развлекались классе в седьмом. И сейчас с удовольствием развлечемся! Всегда приятно вспомнить молодость со стареющим блондином», — ответила на это Маргарита Симоньян.