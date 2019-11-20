Симоньян помогла выбить квартиру и похвалилась этим в Telegram

Ставропольскому сироте Николаю Савенко, который частично парализован и передвигается на костылях, местные власти спустя много лет выделили положенную квартиру. Об этом написала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.

На данный момент Николаю 37 лет. После детдома он поступил в ПТУ по специальности «сборщик обуви», освоил швейное дело, но на постоянную работу устроиться не удалось. Мужчина жил на пенсию по инвалидности и перебивался случайными заработками.

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Савенко жил в полуразвалившемся дачном доме без каких-либо коммуникаций и, по словам Симоньян, боялся просто замерзнуть там зимой. В 2013 году Николай узнал, что по закону ему положена квартира. Он подал все необходимые документы, даже обратился в суд и выиграл, но местные чиновники все равно никакой жилплощади ему не выделили.

В октябре 2019 года мужчина написал в проект RT «Не один на один», попросив о помощи. После этого, как утверждает Симоньян, квартира сразу же нашлась, а Следственный комитет по Ставропольскому краю начал доследственную проверку регионального Минимущества. В настоящее время ключи от квартиры и документы на недвижимость у Николая на руках, он занимается переездом.

Ранее Общественная палата в России провела опрос и пришла к выводу, что каждая третья семья с детьми не знает о положенных по закону льготах и не пользуется ими. Эксперты полагают, что льготы могут не получать около 60 процентов россиян, имеющих право на некоторые привилегии. Органы соцопеки не справляются с информированием граждан.

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