Российский сирота не получил жилье, порвал Конституцию и разозлил полицию

В Новокузнецке полиция составила протокол о неуважении к власти на местного жителя Игоря Горланова, который порвал Конституцию России и записал это на видео. Об этом молодой человек сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Информацию ТАСС подтвердила его адвокат Мария Янкина.

Горланов написал, что порвал Конституцию из-за того, что его не обеспечивают жильем. Как рассказала Янкина, Горланов — сирота, который шесть лет не может получить жилье, положенное по закону. На видео он говорит о том, что если чиновники не соблюдают Конституцию, то и ему она тоже не пригодится. Полиция трактовала его действия как «неуважение к Конституции», отметила адвокат.

В июле Горланова оштрафовали на 30 тысяч рублей по части 3 статьи 20.1 КоАП («Распространение информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам Российской Федерации»). Тогда он опубликовал во «ВКонтакте» новость издания «Медиазона» о жителе Новгородской области Юрии Картыжеве, который стал первым оштрафованным за неуважение к власти.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом Владимиром Путиным 18 марта, официально вступил в силу в конце марта. За его выполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию ведомства. Нарушителям грозят штрафы от 30 до 200 тысяч рублей и административный арест.

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