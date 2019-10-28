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Российские семьи массово оказались не в курсе положенных им льгот

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Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных по закону льготах и не пользуется ими. Об этом стало известно из результатов всероссийского опроса Общественной палаты России «Семейная политика: меры поддержки глазами семей», передают «Известия».

Самыми невостребованными льготами оказались налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи.

По мнению эксперта НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, результаты свидетельствуют о неэффективности социальной политики. «Например, все семьи с детьми-инвалидами есть в реестре инвалидов. (...) И если через эту систему не проинформировали людей, что они имеют право на пособие, зачем тогда мы тратим такие деньги на создание цифровых платформ?» — заявила она.

В то же время директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что льготы могут не получать около 60 процентов россиян, имеющих право на некоторые привилегии. Она подчеркнула, что органы социальной опеки не справляются с информированием граждан о положенных им льготах.

По информации Минтруда, информация доводится до льготников через официальные сайты, соцсети, информационные стенды, буклеты и СМИ. Изменить ситуацию, вероятно, смогут анонсированные в июле на портале госуслуг суперсервисы, считают в комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты.

В августе российские многодетные семьи оценили свое финансовое положение. По данным Росстата, не испытывают стеснений при покупке еды и одежды 52,6 процентов семей, однако они не могут себе позволить приобретение товаров длительного пользования. Около 16 процентов семей заявили, что им хватает средств на все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля.

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