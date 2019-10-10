Найден способ наказать россиян за мизерные алименты

В России предложили ужесточить ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Поправки планируется ввести в статью 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Согласно действующему закону, ответственность за неуплату алиментов может наступить только при неоднократном уклонении от выплаты алиментов.

Однако, по данным Минюста, многие должники платят алименты нерегулярно, а размер выплат существенно ниже того, который установлен решением суда. В этом случае в возбуждении такого дела могут отказать. «Законопроект направлен на исключение такой возможности уклонения от уголовной ответственности. (...) [Он] также будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов», — заявили в Минюсте.

В июне уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в России удается взыскать алименты менее чем по семи процентам судебных решений из-за «системного характера проблемы». В 2018 году из оконченных и прекращенных исполнительных производств о взыскании алиментов по факту было исполнено только 50 тысяч из 733 тысяч.

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