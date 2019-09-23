Российским должникам оставят денег на поесть

Министерство экономического развития России разработало законопроект о сохранении на счету гражданина после взыскания с него всех долгов средств в размере прожиточного минимума. Документ внесен в правительство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на читавший его источник.

Реформа не затронет ряд категорий должников. Среди них — должники по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам. Также не оставят средств тем, кто возмещает вред от преступления.

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Во всех остальных случаях ориентироваться предложено на прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года в регионе, где открыт счет должника или находится его работодатель. Также гражданину дадут право через суд потребовать оставить ему больше средств. Для этого надо доказать необходимость дополнительных расходов.

После принятия документа приставы станут возвращать исполнительные листы должнику, если выяснится, что его доходы не превышают прожиточный минимум, а имущества, которое можно описать в счет уплаты долга, он не имеет.

В министерстве считают, что чрезмерно жесткий подход к взысканию долга приводит к развитию теневого рынка, а это вредит экономике сильнее, чем сам факт неуплаты.

Министры также предложили запретить взыскивать долги со страховых пенсий по старости, инвалидности и фиксированные выплаты к ним. Поправки согласованы Минюстом, Минфином, Федеральной службой судебных приставов и Минтруда.

Ранее сообщалось, что банкам разрешат взыскивать с граждан просроченную задолженность по выданным кредитам наравне с коллекторами. Их представители смогут встречаться с должником лично, звонить ему, использовать «робота-коллектора», а также подавать в суд, если кредит за месяц не будет погашен.

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