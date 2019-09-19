Банки приравняют к коллекторам

Банкам разрешат взыскивать с граждан просроченную задолженность по выданным кредитам наравне с коллекторами, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект разработали Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

В документе говорится, что в реестр ФССП можно будет включать банки, которые получат право звонить должнику, встречаться с ним, а также использовать «робота-коллектора». Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд. Без включения в реестр общаться с должником можно будет лишь через электронную и традиционную почту.

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Изменения должны будут стать частью «регуляторной гильотины», в рамках которой планируется отменить более 200 тысяч неактуальных документов и норм. В большинстве своем они будут касаться требований к бизнесу. В дальнейшем новые нормы будут проходить регулярную проверку на актуальность и востребованность и могут отменяться.

Также взыскивать задолженность с физлиц смогут микрофинансовые организации, управляющие компании ЖКХ, операторы связи. Сейчас таким правом наделены только профессиональные коллекторы, при этом кредитор может обращаться в суд с первого дня возникновения задолженности.

Авторы инициативы рассчитывают, что она поможет защитить заемщиков из числа физлиц. Однако опрошенные изданием эксперты отмечают, что в реальности она только усилит давление на них.

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