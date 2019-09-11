Приставы вычислили россиянина по громкой музыке

В Свердловской области судебные приставы вычислили должника, который переехал из Екатеринбурга, из-за его привычки слушать громкую музыку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

По данным главка, мужчина задолжал государству около 5 тысяч рублей. Долгое время он игнорировал вызовы приставов, но, когда они пришли к нему домой, выяснилось, что он переехал и продал квартиру.

Соседи должника рассказали, что мужчина купил дом в поселке Сагра, но точный адрес никто не знал. Однако приставы нашли мужчину — оказалось, что он регулярно нарушает общественный порядок, включая по вечерам громкую музыку. За это он получил несколько штрафов.

«Жители поселка с радостью показали судебным приставам дом должника. Гражданин Т. был застигнут судебными приставами врасплох: он не ожидал, что судебные приставы из Екатеринбурга смогут найти его в Сагре», — рассказали в управлении.

На мужчину составили протокол по части 1 статьи 17.14. КоАП («Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, несообщении о новом месте жительства»).

Он погасил всю сумму долга, исполнительский сбор и административный штраф в размере 2,5 тысячи рублей за непредставление сведений о смене места жительства.

Ранее житель Бийска прогнал судебного пристава игрушечным пистолетом. На суде должник утверждал, что пристав была в «простой одежде», поэтому он не опознал в ней представителя власти. Житель Бийска также рассказал, что не хотел пускать пристава в квартиру, решив, что это коллектор, но она вошла, пока он ходил за паспортом.

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