Россиянин принял пристава за коллектора и прогнал его игрушечным пистолетом

Житель Бийска прогнал судебного пристава игрушечным пистолетом. Об этом сообщила помощник городского прокурора Наталья Боровских, передает сайт «Бийский рабочий».

Пристав и два сотрудника энергетической компании пришли к местному жителю, который задолжал 20 тысяч рублей за свет. На суде должник утверждал, что пристав была в «простой одежде», поэтому он не опознал в ней представителя власти.

Житель Бийска также рассказал, что не хотел пускать пристава в квартиру, решив, что это коллектор, но она вошла, пока он ходил за паспортом. «Я попросил ее выйти, а она сказала, что будет описывать имущество. Я взял ее за локоть, хотел вывести из квартиры, она выставила свои руки вперед — а там ногти!» — отметил должник.

«Я испугался, взял ее за руки и вытолкнул из квартиры. Она кричала, что посадит меня, заберет ребенка», — добавил он.

В свою очередь, пристав утверждает, что мужчина не мог не знать о ее должности, так как она представилась и показала ему служебное удостоверение. Женщина заявила, что, как только она вошла, хозяин начал кричать на нее, «не стесняясь в выражениях». Он также сказал, что не работает и у него нет возможности погасить долг, а когда пристав начала выписывать повестку, мужчина стал агрессивным, вытолкнул ее руками в спину из квартиры, подошел к тумбочке и достал пистолет. Когда пристав и энергетики уходили, мужчина крикнул, что в следующий раз «прострелит им колени».

На должника завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. То, что пистолет был игрушечным, по его мнению, было очевидным. Мужчина также утверждал, что в одиночку воспитывает ребенка и не может работать по состоянию здоровья, так как у него нет одной почки и раздроблен позвоночник. По словам жителя Бийска, его доход состоит из 600 рублей алиментов и 170 рублей пособия на ребенка. Также ему помогают соседи. С учетом этих обстоятельств суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

В мае приставы в Астрахани вытащили должника из могилы — мужчина спрятался там и притворился мертвым. Выяснилось, что мужчина работал на одном из местных кладбищ, и, когда пришли приставы, он копал очередную могилу. Астраханец задолжал 200 тысяч рублей по алиментам, ему грозит уголовное дело.

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