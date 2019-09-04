Долги россиян оставят без внимания

Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от практики блокировки всех счетов предпринимателей за долги, если они не превышают трех тысяч рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены в правительство, сообщает Forbes.

Мелкий долг предпринимателю позволят самостоятельно погасить в течение трех лет с момента его появления. Только после этого или если долг превысит указанную сумму, налоговики самостоятельно спишут деньги со счета после блокировки.

В пресс-службе ФНС подтвердили суть поправок, объяснив, что они избавят налоговиков от общения с бизнесменами, которые «в целом своевременно платят налоги». Также инициатива снизит организационные издержки налогоплательщиков и банков.

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Эксперты согласились с этими аргументами, отметив, что сейчас расходы на списание долга нередко превышают сам долг. ФНС уже отказалась от практики списания мелких долгов физлиц и теперь хочет распространить эту меру на бизнес.

Изменения в практике взыскания долга начались после того, как Ассоциация банков «Россия» попросила ФНС объяснить ситуацию с блокировкой личных счетов индивидуальных предпринимателей. Тогда налоговики указали на то, что банки обязаны делать это, так задолженность возникла у физического лица, пусть и со статусом ИП.

При этом блокировка происходила, даже если долг возникал из-за погрешности в расчетах, а его сумма была меньше рубля. Пользоваться счетами предприниматели не могли, пока списанные средства не поступали на счет ФНС.

Ранее сообщалось, что в России усложнят процедуру блокировки счетов предпринимателей банками по «антиотмывочному закону» и упростят их разблокировку. По данным ЦБ, «меры репрессивного характера» коснулись порядка 750 тысяч предпринимателей. Ограничение доступа к счетам приводило к существенным потерями и иногда заканчивалось разорением компаний.

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