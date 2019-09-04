Российским банкам станет сложнее «кошмарить» бизнес

В план по трансформации делового климата в России включили положения, которые должны усложнить процедуру блокировки счетов предпринимателей банками по «антиотмывочному закону» и упростить их разблокировку. Об этом со ссылкой на материалы Минэкономразвития сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как говорится в документе, «меры репрессивного характера» коснулись порядка 750 тысяч предпринимателей. За исключение из «черного списка», что происходит только при участии ЦБ, и разблокировку счетов им пришлось платить комиссию и ждать до двух месяцев. Это приводило к существенным издержкам для бизнеса и даже к банкротству компаний.

Материалы по теме Вверх дном Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?

В свою очередь в Центробанке отмечают, что зачастую банки формально подходили к признакам подозрительных операций и блокировали счета без повода. После утверждения плана их законодательно обяжут объяснять предпринимателям причину блокировки, что сейчас они делать не обязаны, и быстрее проводить реабилитацию.

Целью плана по трансформации делового климата является устранение барьеров для ведения бизнеса в России. Показателем эффективности его исполнения считается место в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Сейчас Россия занимает в нем 31 строчку среди 190 стран, к 2024 году она должна подняться как минимум на 20-е место.

Ранее Национальный совет финансового рынка предложил создать реестр клиентов банков, которых подозревали в отмывании денег. В нем должны указать причины блокировки и список банков, которые разорвали договор. В банковском секторе объяснили, что с ним финансовым организациям будет проще выявлять подозрительных лиц и отказаться от блокировки счетов по малейшему поводу.

Впервые перестать «кошмарить» бизнес призвал Дмитрий Медведев в 2008 году, когда занимал должность президента страны. Тогда это касалось органов власти и правоохранителей. Глава государства указал, что предпринимателей «замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам». В 2014-м, уже на должности главы правительства, которую он занимает и сейчас, Медведев признал, что тезис «нельзя кошмарить бизнес» по-прежнему остается актуальным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!