Кипр вернул России долг

Кипр досрочно вернул России долг в 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail со ссылкой на заявление Министерства финансов республики.

«Кипр теперь может легко финансировать свои потребности на международных рынках», — написал в своем Twitter министр финансов Харис Георгиадис (Harris Georgiades). Средства на погашение были получены благодаря профициту бюджета и размещению облигаций.

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Кипр брал кредит в 2,5 миллиарда евро у России в 2011 году в период глубокого экономического кризиса, крайний срок возвращения — 2021 год. В апреле 2019-го Bloomberg сообщал, что республика планирует отдать деньги раньше срока. Долг был выплачен за четыре платежа. Кипр решил занять деньги у России, чтобы избежать финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ), но она все равно понадобилась.

В 2018 году Кипр попал под давление Минфина США, что было воспринято как атака на российские деньги, спровоцированная Вашингтоном. Москва заявляла, что санкции Евросоюза и «закручивание гаек» со стороны кипрского ЦБ привели к закрытию десятков тысяч российских счетов на острове. Однако крупные российские банки сохраняют тесные связи с Кипром. В конце 2018 года в Банке России сообщили, что отечественные кредитные организации держат на Кипре средства в размере 37,8 миллиарда долларов в виде требований к иностранным резидентам.

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