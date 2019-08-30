«Россия» решила обанкротить крупнейшего производителя троллейбусов

В арбитражный суд Саратовской области банком «Россия» подан иск о банкротстве крупнейшего в России производителя троллейбусов ЗАО «Тролза» из города Энгельса, следует из информации, размещенной в картотеке арбитражных дел.

Предприятие задолжало кредитной организации 190 миллионов рублей. Суд зарегистрировал заявление от 29 августа, но к производству оно пока не принято. Дата рассмотрения его обоснованности также пока не назначена.

Материалы по теме Нагнали на повороте Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla

В марте «Тролза» перевела около половины из более чем 800 сотрудников в режим простоя. В центр занятости компания сообщила о возможном сокращении 500 человек. Главный инженер завода Олег Стрельников тогда утверждал, что для запуска производства нужны около 470 миллионов рублей. Правительство области занимается проблемами предприятия. Сейчас чиновники вместе с нынешними собственниками ищут компании нового владельца и инвесторов.

В марте 2019-го директор завода Иван Котвицкий был задержан по подозрению в даче трех миллионов рублей взятки налоговому инспектору.

«Тролза», бывший «Завод имени Урицкого», основана в 1868 году. Завод выпускал вагоны и платформы для железной дороги, а с 1951 года — троллейбусы. На данный момент более 70 процентов всех троллейбусов в России произведены «Тролза». Они работают в 86 городах России, а также за рубежом, например в Таджикистане, Киргизии и Аргентине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!