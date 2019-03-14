Задержан директор крупнейшего в России производителя троллейбусов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали директора крупнейшей в России компании по производству троллейбусов, передает в четверг, 14 марта, «Взгляд Инфо».

Как сообщается, директора завода «Тролза» Ивана Котвицкого заподозрили в даче трех миллионов рублей взятки налоговому инспектору. Преступление, предположительно, было совершено еще в 2015 году. Сотрудница управления Федеральной налоговой службы (ФНС), получившая взятку, два года спустя после этого уволилась.

Источник агентства отметил, что операцию по задержанию Котвицкого курировал заместитель руководителя управления Следственного комитета (СК) России по Саратовской области.

Котвицкий занимает пост генерального директора ЗАО «Тролза» с 2012 года. «Тролза» — российская машиностроительная компания, крупнейший в стране производитель троллейбусов. Находится в городе Энгельсе Саратовской области.

В марте ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника государственного ракетного центра имени Макеева в Миассе (Челябинская область). Детали задержания не разглашались по причине секретности объекта.

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