Задержан уволенный со скандалом топ-менеджер «Росгеологии»

Бывший замруководителя «Росгеологии» Руслан Горринг, уволенный после скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в отношении Горринга было возобновлено дело о посредничестве во взятке, но позднее его переквалифицировали в мошенничество. Бывший топ-менеджер был объявлен в розыск. Он пытался улететь в Сочи и купил билеты на несколько рейсов: на 08:00, на 10:00 и на 17:30. На первые два рейса он приходил, чтобы «осмотреться», но не решался подойти к стойке регистрации. В третий раз он попытался попасть на рейс, но был задержан сотрудниками ФСБ и уголовного розыска.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что Горринг подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники ФСБ и МВД задержали его по поручению Следственного комитета.

Следственный комитет подтвердил задержание Горринга. Официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что бывшего топ-менеджера везут на допрос в качестве подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что дело было возбуждено еще в 2011 году.

В конце января в сети появилось видео, на котором Горринг играет в онлайн-игру, матерится, угрожает другим игрокам и рассказывает об интимной связи со своими сотрудницами. После этого глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил его. В «Росгеологии» заявили, что министр не может увольнять сотрудников госкомпании, поскольку она не находится в его прямом подчинении, однако факт расторжения контракта с Горрингом подтвердили. При этом в «Росгеологии» утверждают, что информация о сексуальных домогательствах и превышении полномочий со стороны топ-менеджера не соответствует действительности

Сам Горринг сказал, что в его работе не смогли найти коррупционной составляющей, поэтому пришлось «залезть в личное пространство».

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