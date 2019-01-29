Матерившийся топ-менеджер «Росгеологии» назвал причину своего увольнения

Бывший замруководителя «Росгеологии» Руслан Горринг заявил, что его увольнение останется на совести руководства госкомпании. Так он прокомментировал ситуацию радиостанции «Говорит Москва».

Экс-топ-менеджер посетовал на то, что в его работе не смогли найти коррупционной составляющей, поэтому, чтобы уволить его, оставалось только «залезть в личное пространство в личное время и красиво упаковать».

Горринг также отметил, что все в «Росгеологии» знают, сколько он «сделал для компании и сколько сил положил» и что его уровень позволяет ему не переживать насчет работы. «За рубеж уже пригласили сразу», — добавил он.

Об увольнении замруководителя «Росгеологии» стало известно во вторник, 29 января. Отмечалось, что это связано с появившимся в сети видео, на котором Горринг играл в онлайн-игру PlayerUnknown’s Battlegrounds и в нецензурных выражениях общался с подчиненной. В частности, он заявил сотруднице компании, что ее главная задача на работе — «стучать», а затем рассказал о своих сексуальных отношениях с подчиненными.

При этом позже в «Росгеологии» заявили, что в компании проверили озвученную Горрингом информацию о сексуальных домогательствах и превышении должностных полномочий, и она не подтвердилась.

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