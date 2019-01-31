Бывшего президента ЮАР назвали тестем офицера ГРУ

Руслан Горринг, уволенный с поста первого заместителя директора «Росгеологии» после скандального видео, служил в военной разведке и женат на дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Об этом Znak.com рассказал лично знакомый с Горрингом источник; сам Горринг в беседе с изданием это отрицал.

Руслан Горринг, по информации источника, окончил Военный университет Минобороны — выпускники этого заведения служат и работают во всех российских спецслужбах, органах законодательной и исполнительной власти. После выпуска он попал в Главное управление Генштаба ВС России, более известное как ГРУ.

Собеседник издания утверждает, что Горринг занимался военно-технической разведкой вместе с Романом Пановым, нынешним директором «Росгеологии», был командирован в ЮАР на десять лет и организовывал визиты в эту страну Сергея Иванова, который был министром обороны, вице-премьером и руководителем администрации президента, а ныне является спецпредставителем главы государства по вопросам экологии. «В тот момент, когда России нужно было стратегически усилить свои позиции в Африке, Руслан "совершил акт самопожертвования", женившись на дочери экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы», — отмечает источник.

По его данным, в качестве свадебного подарка многоженец и отец 18 детей Зума, возглавлявший республику с 2009-го по 2018 год, преподнес новоиспеченному зятю два алмазных месторождения (ЮАР — один из лидеров мировой алмазодобычи — прим. «Ленты.ру»). Одно из них Горринг якобы продал некой российской компании примерно за 100 миллионов долларов и за счет этого разбогател. После десятилетней командировки его отправили «на заслуженный отдых» в «Росгеологию», заключает собеседник Znak.com.

Издание подчеркивает, что не имеет других доказательств родства Горринга с Зумой, но приводит выдержку из статьи, опубликованной «Комсомольской правдой», где говорится, что россиянин «успел в Южной Африке жениться на местной чернокожей уроженке». Газета также упоминала об алмазном бизнесе топ-менеджера в Африке.

Об увольнении Горринга из «Росгеологии» было объявлено 29 января, после того, как в сети распространилась часть видеотрансляции с его участием. В ходе нее Горринг, играя дома в сетевой шутер, в нецензурных выражениях общался с подчиненной, обязывая ее «стучать», и хвастался своими сексуальными отношениями на работе. После скандала сообщалось, что мужчина менял фамилию и фигурировал в уголовном деле о крупной взятке.

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