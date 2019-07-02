Производителя «Путинки» признали банкротом

Суд признал банкротом одного из крупнейших производителей водки в России ГК «Кристалл-Лефортово». Об этом сообщает РИА «Новости».

Основные бренды компании – «Путинка», «Старая Москва» и «Столичная». Начальную процедуру банкротства (наблюдение) арбитраж Подмосковья открыл в отношении группы «Кристалл-Лефортово» в октябре 2018 года по заявлению банка ВТБ. Тогда суд признал обязательства производителя алкоголя перед ВТБ в размере более 1,2 миллиарда рублей.

В апреле суд добавил в реестр требований кредиторов «Кристалла-Лефортово» задолженность перед московским «ОФК банком», который также переживает процесс банкротства, размер долга составляет 8,9 миллиарда рублей. Также кредиторами компании являются Промсвязьбанк, банк «Церих», московский завод «Кристалл».

В марте 2018 года директор по маркетингу «Кристалл-Лефортово» Алла Постнова заявила, что компания продолжит выпуск брендов «Путинка», «Старая Москва» и «Столичная». Так она прокомментировала сообщения в прессе, что компания сворачивает производство алкоголя из-за финансовых проблем.

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