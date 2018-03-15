России оставят «Путинку»

Группа «Кристалл-Лефортово», владеющая брендом водки «Путинка», заявила, что продолжит выпуск этого крепкого алкогольного напитка. Также компания не намерена останавливать выпуск водки под брендами «Старая Москва» и «Столичная». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по маркетингу компании Аллу Постнову.

«Они [бренды "Путинка", "Старая Москва" и "Столичная"] будут дальше производиться и продаваться», — сообщила она.

Постнова добавила, что, помимо этих брендов, у компании есть еще около 20 торговых марок, за счет которых «Кристалл-Лефортово» намерена поддерживать объемы производства и продаж.

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15 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что группа «Кристалл-Лефортово» прекращает выпуск алкоголя из-за сложного финансового положения на фоне банкротства дистрибьюторской компании «Статус-групп», с которой год назад она объединила продажи. Издание сообщило, что одно из предприятий группы уже закрылось, а два других остановят работу в ближайшее время.

По словам Постновой, компания действительно останавливает работу на двух площадках. Однако она отметила, что группа продолжит работу на других своих объектах, а также на площадках, где имеет доли в производствах.

«Кристалл-Лефортово» существует с 1999 года. Водка «Путинка» производится с 2003-го. По итогам 2017 года, согласно данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в России.

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