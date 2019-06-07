Российские приставы заставили бывших супругов платить алименты друг другу

В Татарстане судебные приставы заставили разведенных супругов платить друг другу алименты на содержание детей. Об этом сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ регионального управления Федеральной службы судебных приставов Лилия Халимова, передает «Татар-информ».
«После развода экс-супруги не могли решить, с кем будут жить их дети. Девочка в итоге жила с отцом, а мальчик — с матерью. Суд обязал обоих выплачивать алименты на детей», — рассказала Халимова.
Так, по ее словам, бывший муж задолжал бывшей жене около 770 тысяч рублей, а она ему — примерно 140 тысяч рублей. Оба родителя выплатили друг другу долги по алиментам и начали исправно выплачивать средства на содержание детей.
31 мая сообщалось об астраханских приставах, которые достали должника из свежей могилы, где он пытался спрятаться от уплаты алиментов и притворился мертвым. Он был должен 200 тысяч рублей. Теперь против него может быть возбуждено уголовное дело по статье 157 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») УК России.