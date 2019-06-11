Названо число выплачивающих алименты россиян

В России удается взыскать алименты менее чем по семи процентам судебных решений из-за «системного характера проблемы». Об этом заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

По ее словам, в 2018 году из оконченных и прекращенных исполнительных производств о взыскании алиментов по факту было исполнено только 50 тысяч из 733 тысяч.

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Москалькова также отметила, что «проблема уклонения от уплаты алиментов носит системный характер, к сожалению, и не меняется от года к году».

Омбудсмен добавила, что из 2,4 миллиона нуждающихся в жилье российских семей только 4-5 процентов ежегодно его получают.

Ранее Минюст предложил обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать ребенку жилье. Дополнительными выплатами предлагается обложить тех россиян, чьи дети проживают отдельно и нуждаются в новой жилплощади. Для назначения этих выплат, согласно законопроекту, ребенка, проживающего отдельно, должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

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