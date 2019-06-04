В России придумали новый вид алиментов

Минюст предложил обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Дополнительными выплатами предлагается обложить тех россиян, чьи дети проживают отдельно и нуждаются в новой жилплощади. Для назначения этих выплат, согласно законопроекту, ребенка, проживающего отдельно, должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

Для этого у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и средств на приобретение нового жилья. Кроме того, алиментщик должен быть признан трудоспособным. Решение относительно ежемесячных выплат будет приниматься через суд, «исходя из материального и семейного положения родителей».

Как рассказал «Парламентской газете» глава думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект направлен на «обеспечение права ребенка на жилище».

В мае астраханские приставы достали должника из свежей могилы, где он пытался спрятаться от уплаты алиментов. Мужчина задолжал по алиментам 200 тысяч рублей, избегал встречи с приставом-исполнителем и не проживал по адресу регистрации. В службе не могли найти его и объявили в исполнительный розыск. Позднее выяснилось, что астраханец работал могильщиком на одном из городских кладбищ. В момент, когда за ним пришли приставы, он копал очередную могилу.

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